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Колишній прессекретарці Зеленського повідомлено про підозру в державній зраді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колишній прессекретарці Зеленського повідомлено про підозру в державній зраді
Мендель в інтерв’ю Карлсону заявляла: «Я вірю, що Україна на межі зникнення», «Бачите, моя нація деградує»
фото: Юлія Мендель/Facebook

У межах розслідування проведено судові експертизи

Правоохоронці повідомили колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ.

За  даними слідства, Мендель використовувала свою публічність та досвід роботи у сфері державних комунікацій для поширення інформаційних наративів, вигідних державі-агресору, спрямованих на дискредитацію України та послаблення її міжнародної підтримки. До матеріалів, на яких ґрунтується підозра, увійшли її публічні висловлювання в іноземних медіа та соціальних мережах.

«Зокрема, в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла: «Я вірю, що Україна на межі зникнення», «Бачите, моя нація деградує». Також стверджувала, що в Україні відсутні демократія та свобода слова, «Немає свободи слова». «Країна повна заборон. Все заборонено»,– говорила вона в інтервʼю та порівнювала ситуацію в державі з Радянським Союзом», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці підкреслили, що на власній сторінці у Facebook Мендель поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців. Ці та інші заяви активно використовували російські державні й провладні Кремлю медіа у своїх пропагандистських матеріалах.

«У межах розслідування проведено судові експертизи, які виявили у висловлюваннях експрессекретарки ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу. Так, за результатами проведених експертиз встановлено, що її висловлювання містять ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері. Крім того, експерти дійшли висновку про наявність ознак деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на завдання шкоди державній та інформаційній безпеці України», – додається у заяві.

Згідно з висновком експертів, такий вплив здійснюється через поширення наративів і повідомлень, вигідних РФ, та сприяє реалізації завдань її підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

За версією слідства, поширення цих матеріалів мало сформувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, що не заслуговує на подальшу підтримку, а про її керівництво – як перешкоду для досягнення миру. Водночас усередині країни такі повідомлення були спрямовані на посилення зневіри та деморалізацію суспільства. На думку сторони обвинувачення, зазначена діяльність становила допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, підозрюваній інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема повторно. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111, ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Підозру повідомлено заочно відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у травні колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському блогерові Такеру Карлсону. За словами Мендель, вона нібито розмовляла із членами української делегації, які брали участь у переговорах у Стамбулі 2022 року, і вони заявили, що «погодилися б на все», а Зеленський начебто «особисто погодився віддати Донбас». Упродовж інтерв’ю вона також говорила про буцімто причетність Зеленського до відмивання грошей і звинувачувала його в тому, що він зіпсував відносини України й США.

Як відомо, у вересні президент України ввів санкції проти Юлії Мендель. Ініціатором запровадження обмежень проти колишньої прессекретарки глави держави є Служба безпеки України. 

Згодом колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель відреагувала на рішення щодо введення проти неї санкцій.

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Теги: державна зрада Юлія Мендель підозра

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