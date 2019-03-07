Суд арештував затриманого на хабарі заступника голови Держводагентства



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Затримання заступника голови Державного агентства водних ресурсів

Суд встановив розмір застави - 250 тис. грн

Суд арештував затриманого на хабарі заступника голови Державного агентства водних ресурсів.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Затриманому на хабарі у 8 тисяч доларів заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України громадянина Г. Солом’янським районним судом Києва сьогодні обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у межах 130 прожиткових мінімумів, що становить 250 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Водночас за словами Сарган, прокуратура клопотала про заставу в 2 млн грн.

Раніше повідомлялося, що заступника голови Держагентства водних ресурсів затримали на хабарі у $8 тисяч.