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    Кримінал

    Суд арештував затриманого на хабарі заступника голови Держводагентства

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    Затримання&nbsp;заступника голови Державного агентства водних ресурсів - Суд арештував затриманого на хабарі заступника голови Держводагентства
    Затримання заступника голови Державного агентства водних ресурсів

    Суд встановив розмір застави - 250 тис. грн

    Суд арештував затриманого на хабарі заступника голови Державного агентства водних ресурсів.

    Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

    «Затриманому на хабарі у 8 тисяч доларів заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України громадянина Г. Солом’янським районним судом Києва сьогодні обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у межах 130 прожиткових мінімумів, що становить 250 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

    Водночас за словами Сарган, прокуратура клопотала про заставу в 2 млн грн.

    Раніше повідомлялося, що заступника голови Держагентства водних ресурсів затримали на хабарі у $8 тисяч.

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