Заступника голови Держагентства водних ресурсів затримали на хабарі у $8 тисяч



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Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури за укладання господарського договорe

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили на хабарах заступника голови Державного агентства водних ресурсів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагає $8 тисяч від представника комерційної структури за укладання господарського договору. За цю суму зловмисник обіцяв штучно не перешкоджати погодженню технічної документації на здійснення біологічної меліорації Бучанського водосховища та не перешкоджанню укладання відповідного договору.

Правоохоронці затримали посадовця у Києві, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у власному автомобілі при отриманні всієї суми неправомірної вигоди.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи співробітники СБ України вилучили документацію та «чорнові записи», які доводять участь чиновника у проведенні оборудки.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання хабара службовою особою), затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно з Генпрокуратурою та Спеціальною антикорупційною прокуратурою.