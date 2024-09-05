АРМА стягує рекордні 2,6 млрд грн з онлайн-казино, яке пов’язане з РФ

Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів з рахунку казино

Компанія надавала послуги з онлайн-казино в Україні та пов’язана із російським бізнесом і капіталом

Національне агентство з розшуку й управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Відомство спільно з Державним бюро розслідувань уже провело низку заходів, результатом яких стало списання 2,12 млрд грн, що знаходилися на рахунках компаній, котрі займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом і капіталом.

Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів в сумі близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.

Відтак, зазначає Дума, загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, що становить майже 10 млрд грн.

Нагадаємо, АРМА отримало висновки експертів щодо заарештованих картин, які належали підозрюваному в державній зраді колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Зазначається, що з 284 картин – 148 мають культурну цінність і їх передадуть до Національного художнього музею України. Інші 136 картин не мають значної культурної цінності й будуть продані через Prozorro.Продажі.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти.