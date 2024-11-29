Суд продовжив запобіжний захід для Сергія Гнезділова, який пішов у публічне СЗЧ

Понад 10 людей хотіли стати поручителями військового, але суд відхилив їхні клопотання

Печерський районний суд Києва сьогодні, 29 листопада, продовжив запобіжний захід для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину. Він перебуватиме під вартою до 15 січня без права на заставу. Про це повідомило hromadske із зали суду.

Прокурор зазначив, що правоохоронці не встигнуть переглянути матеріали досудового розслідування до 9 грудня, як визначив Печерський суд у жовтні. А тому вимагав продовжити запобіжний захід для Гнезділова до 9 лютого.

Сторона захисту визнала, що Гнезділов самовільно залишив частину, але не погоджується з тим, що він вчинив дезертирство, яке йому інкримінує прокуратура.

«Сергій публічно казав, що готовий повернутися на службу, тож це, на нашу думку, не дезертирство. Його СЗЧ – це маніфест, щоб влада почула військовослужбовців про потребу в демобілізації», – сказала адвокатка Анастасія Бурковська.

За її словами, серед охочих узяти на поруки Гнезділова є журналісти, військовослужбовці та громадські діячі. Зокрема, режисер фільму «Бачення метелика» Максим Наконечний та журналістка-розслідувачка Ярослава Вольвач. Загалом було понад 10 людей, які хотіли стати поручителями, але суд відхилив їхні клопотання.

Ще один адвокат заперечив, що підозрюваний ховався після того, як пішов у СЗЧ. Він наголосив, що розслідування вже завершене, а тому його підзахисний не зможе знищити чи спотворити докази.

Водночас Гнезділов сказав, що п'ять років пробув на службі, а «потім вирішив спитати, скільки ще».

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Так, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальні злочини за статтями «Самовільне залишення частини» та «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.