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Суд відмовився взяти під варту ексвійськового та блогера Владислава Сорда

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Суд відмовився взяти під варту ексвійськового та блогера Владислава Сорда
Владислав Сорд 5 грудня отримав другу підозру
фото з відкритих джерел

Прокуратура просила змінити нічний домашній арешт Сорда на тримання під вартою

Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід військовому з позивним «Змій» Владиславу Стафійчуку-Гранецькому (Сорду). Про це пише Watchers.

Зазначається, що прокуратура просила змінити його нічний домашній арешт на тримання під вартою.

Мова йде про вже другу підозру, яку оголосили 5 грудня: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Боєприпаси були вилучені в ході обшуку, який поліцейські проводили у листопаді цього року.

Сам Сорд прокоментував це так: «Ці рюкзаки понад рік часу лежали не розраховані, їх на базі в Часіку пакували і відправили по «Новій пошті» до в.о. командира роти, недогледіли серед особистих речей. Таких перетрофеєних гранат і не тільки у зведеної роти було тоннами». 

Він також у своєму дописі у соцмережі Х назвав звинувачення громадськості у свій бік щодо шахрайства на волонтерських зборах для підрозділу – брехнею і заявив, що «докази обвинувачення і експертизи, уся ними пророблена робота – насправді на його користь». 

Нагадаємо, у листопаді цього року Печерський райсуд Києва відправив Сорда під нічний домашній арешт з обовʼязком носити електронний засіб контролю. Цей запобіжний захід досі діє. 

Слідство встановило, що у липні 2022-го року підозрюваний написав на своїй сторінці, що може купити п'ять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість і важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом(Харківська область), що розгортались на той момент.

За версією правоохоронців,частину коштів чоловік залишив собі. Йдеться про щонайменше 357 тис. гривень.

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Теги: суд Київ блогер військові

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