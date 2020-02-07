Суд майже в сім разів збільшив заставу фігуранту справи Микитася



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Підозрюваному визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн гривень застави

Суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора «Укрбуду» Мармишу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про збільшення розміру застави фігуранту справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Нацгвардії В'ячеславу Мармишу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у Facebook.

За даними САП, суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора «Укрбуду» Мармишу.

«Суд апеляційної інстанції, частково задовольнивши вимоги прокурора та детектива, визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн гривень застави», - заявили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що ВАКС у рамках справи Микитася обрав запобіжний захід ексзаступнику директора державної корпорації «Укрбуд» Мармишу. Його взяли під варту до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 6 млн гривень.

САП і НАБУ наполягали на утриманні під вартою підозрюваного із заставою в розмірі 77 млн гривень.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася до 14 лютого 2020 року. Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.