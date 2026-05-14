Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському у справі про держзраду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Олександр Дубінський з листопада 2023 року перебуває під вартою
фото: Офіс генерального прокурора
Феміда арештувала парламентаря без права на заставу

Суд призначив народному депутату Олександру Дубінському, підозрюваному у державній зраді, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, парламентар поширював у соціальних мережах матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

Нагадаємо, 5 травня правоохоронні органи повідомили народному депутату України Олександру Дубінському про підозру у державній зраді. Підозру оголошено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Йдеться про вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Слідство вважає, що Дубінський здійснював умисні дії на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надавав допомогу державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. У межах розслідування правоохоронці дослідили понад 50 відеозвернень і публікацій, розміщених на різних інформаційних ресурсах, у тому числі російських. За результатами експертиз, у цих матеріалах виявлено ознаки поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Раніше київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генпрокурора та скасував рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у держзраді народного депутата.

