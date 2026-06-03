Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Наразі вирішується питання щодо вилучення тварини
фото: RFE/RL
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Неповнолітня раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців

У Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

«Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота. Також до поліції надійшло звернення від волонтерів про жорстоке поводження  з твариною», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення. Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це  неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Наразі вирішується питання щодо вилучення тварини.

До слова, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Оболоні, яка била свого собаку під час прогулянки. Інформація про інцидент на Оболонській набережній надійшла до правоохоронців від очевидців. Заявниця також надала поліції відеозапис, на якому зафіксовано, як невідома жінка кілька разів ударила тварину.

Як повідомлялося, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина тварини Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони
Поліція попередила про фальшиві штрафи за порушення ПДР
Сьогодні, 20:36
Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик під час судового засідання
Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО під заставу
22 травня, 20:04
Герасимчук пропрацював начальником регіонального управління поліції майже шість років
Герасимчук пішов з посади начальника поліції Хмельницької області
22 травня, 15:46
Правоохоронці кажуть, що посадовиця Держпродспоживслужби разом зі спільниками оформлювала на підставних осіб неіснуюче поголів’я кіз та овець
Розкрадання на десятки мільйонів. На Одещині викрито схему в Держпродспоживслужбі
22 травня, 12:39
Речниця Нацполіції підтвердила проведення слідчих дій в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях
Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях
20 травня, 09:23
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
19 травня, 05:50
Стрілянину влаштував перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич
Стрілянина у міськраді Світловодська: деталі від поліції
12 травня, 17:23
Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей
Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду
8 травня, 17:08
Фацевич підкреслив, що питання порядку носіння такої зброї для самозахисту потребує широкого суспільного обговорення
Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»
8 травня, 10:47

Кримінал

Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників
Передавав дані через батька в Росію. СБУ викрила «крота» на оборонному заводі
Передавав дані через батька в Росію. СБУ викрила «крота» на оборонному заводі
У Львові затримано чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК
У Львові затримано чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК
Російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні, отримав довічне (відео)
Російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні, отримав довічне (відео)
Хто допоміг родині Героя Росії Деркача скасувати арешт готівки в Україні? Нові деталі скандалу
Хто допоміг родині Героя Росії Деркача скасувати арешт готівки в Україні? Нові деталі скандалу

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua