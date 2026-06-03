Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом

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Неповнолітня раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців

У Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

«Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота. Також до поліції надійшло звернення від волонтерів про жорстоке поводження з твариною», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення. Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Наразі вирішується питання щодо вилучення тварини.

До слова, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Оболоні, яка била свого собаку під час прогулянки. Інформація про інцидент на Оболонській набережній надійшла до правоохоронців від очевидців. Заявниця також надала поліції відеозапис, на якому зафіксовано, як невідома жінка кілька разів ударила тварину.

Як повідомлялося, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).