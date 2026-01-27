Суд скасував заставу для Дубінського

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата залишено без альтернативи внесення застави

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генпрокурора та скасував рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у держзраді народного депутата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними РБК-Україна, мова про нардепа Олександра Дубінського.

«Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави», – наголосив Офіс генпрокурора.

Напередодні у січня 2026 року Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському в справі про держзраду. Однак суд визначив альтернативу арешту – заставу у розмірі понад 33 млн 280 тис. грн.

Нагадаємо, що 13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру у держзраді. За версією слідства, погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. 11-12 жовтня 2019 року Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування нардеп погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року; на початку війни втік до РФ; пізніше в Україні заочно отримав підозру у держзраді) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Слідство стверджує, що нардеп Олександр Дубінський мав оперативний псевдонім «Буратіно». Крім того, правоохоронці підозрюють нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.