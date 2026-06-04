Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину

Підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення

Справа детективу Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова була закрита у зв'язку із закінченням термінів давності, прокуратура не відмовлялася від звинувачення у цьому кримінальному провадженні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яну Гайовську.

«Прокуратура не відмовлялася від обвинувачення у цьому кримінальному провадженні. Навпаки, підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною», – зазначила «Главкому» Мар'яна Гайовська.

За словами речниці Офісу Генпрокурора, підозрюваний повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею Кримінального Кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерних системах.

Слідство встановило, що колишній детектив передавав інформацію про громадян України, яку отримував із баз даних Міністерства внутрішніх справ.

«У межах розслідування встановлено, що підозрюваний передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС. З огляду на характер цих дій, обставини передачі інформації його колишньому колезі – правоохоронцю, який з лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію Криму, слідство також перевіряло версію щодо можливої державної зради», – зазначила Гайовська.

Оскільки несанкціоновані дії вчинялися у період з 2012 по 2015 роки, на момент завершення розслідування спливли строки притягнення до відповідальності.

«Ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів наміру на передачу зазначеної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено. У зв'язку з цим прокурор ухвалив передбачене законом рішення про закриття провадження у цій частині», – пояснила речниця.

Гайовська також додала, що «це жодним чином не спростовує встановлений факт кримінального злочину».

Раніше повідомлялось, що Шевченківський районний суд Києва відмовився від звинувачень у державній зраді детективу НАБУ Віктора Гусарова, якого звинувачували у співпраці з російськими спецслужбами, та звільнив детектива від кримінальної відповідальності.

«Главком» писав, що колишній суддя Верховного суду Олександр Прокопенко перед отриманням підозри в хабарництві подарував квартиру синові Богданові Прокопенку, який є детективом Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, 19 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Згодом стало відомо, що НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду.