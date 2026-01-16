Головна Країна Кримінал
Справи Тимошенко, Шуфрича та Дубінського об'єднала одна магічна цифра

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Судовий репортер, Укрінформ

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко

Суд знову визначив заставу в розмірі 33,2 млн грн у резонансній справі. Після аналогічних рішень щодо нардепів Олександра Дубінського та Нестора Шуфрича, сьогодні такий самий розмір застави отримала і лідерка фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 16 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 млн 280 тис. грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. 

Водночас Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також 6 січня 2026 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, додавши можливість внесення застави сумою 33 млн 280 тис. грн.

Зокрема, 15 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському в справі про держзраду. Однак суд визначив альтернативу арешту – заставу у розмірі понад 33 млн 280 тис. грн.

Теги: Юлія Тимошенко Нестор Шуфрич Олександр Дубінський

