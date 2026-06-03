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Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників
Митники зауважили, що предмет схожий на шасі літака
фото: Державна митна служба України
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Закарпатська митниця направила до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння

Закарпатські митники упередили незаконне вивезення до Угорщини запчастини до військового літака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

«Так, під час перевірки мікроавтобуса під керуванням 44-річного громадянина України митники виявили у вантажному відсіку піддон з технічним пристроєм – металевою конструкцією без маркування», – йдеться у повідомленні.

Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників фото 1
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників фото 2

Митники зауважили, що даний предмет за своїми ознаками схожий на шасі літака, що використовується в авіаційній техніці. «Жодних дозвільних документів на переміщення даного предмету водій при собі не мав», – додали вони.

Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників фото 3
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників фото 4

«Оскільки дане порушення має ознаки злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України, Закарпатська митниця направила до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння», – підсумувала Державна митна служба.

Нагадаємо, працівники Львівської митниці на пункті пропуску «Шегині – Медика» вилучили незадекларовані німецькі монети та книгу Беніто Муссоліні 1942 року видання, які намагалися ввезти до України з території Польщі.

Теги: літак Державна митна служба

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