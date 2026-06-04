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Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Обвинувачений, скориставшись уразливим станом знайомого, експлуатував його для виконання фізичної роботи
фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, потерпілий перебував у трудовій неволі 23 роки

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 71-річного мешканця Городка за вербування, переміщення та подальшу трудову експлуатацію свого однокласника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«З 2002 по кінець вересня 2025 року обвинувачений, скориставшись уразливим станом знайомого, експлуатував його для виконання фізичної роботи, застосовуючи як психологічне, так і фізичне насильство», – йдеться у повідомленні.

Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду фото 1

За даними слідства, понад 20 років тому сестра потерпілого попросила місцевого підприємця знайти окреме житло для її 47-річного брата, який зловживав алкоголем. Як колишній однокласник, бізнесмен запропонував чоловікові оплачувану роботу по господарству із забезпеченням житла на власній території.

«Звичайний найм згодом перетворився на трудову експлуатацію. Підприємець позбавив потерпілого свободи пересування та документів, забравши паспорт. За різноробочу працю по господарству чоловік не отримував грошей: «роботодавець» платив лише продуктами, цигарками та прихистком, умисно утримуючи його в повній залежності. Вказівки щодо роботи бізнесмен давав особисто або по телефону», – зазначають правоохоронці.

Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду фото 2

Офіс генпрокурора стверджує, що з березня по жовтень потерпілого вивозили на територію агропідприємства для охорони ділянки з озером та періодичного догляду за свинями. Жити доводилося в металевому контейнері без вікон, світла, води, опалення та туалету. У холодну пору року він мешкав у господарській будівлі біля триповерхового будинку бізнесмена. Приміщення обігрівалося буржуйкою, але через нещільні двері на вулицю тепло не трималося. Через бетонну підлогу, відсутність води, місця для приготування їжі та належного туалету умови були непридатними для життя.

«Потерпілий перебував у трудовій неволі 23 роки. Протягом цього часу підприємець ігнорував його скарги на здоров'я, а за «неякісну» роботу бив палицею, кричав та принижував. Торік у кінці вересня потерпілого вдалося звільнити. Зараз йому 72 роки і майже третину життя він провів у трудовій неволі. Медична експертиза виявила у чоловіка серцево-судинні захворювання, травми рук, повну відсутність зубів», – додається у повідомленні.

Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду фото 3

Правоохоронці зауважують, що результати психологічної експертизи засвідчили, що постійне фізичне та психологічне насильство, ізоляція та позбавлення базових потреб пригнітили волю потерпілого. Як наслідок, він втратив здатність опиратися та самостійно жити в суспільстві. Перебуваючи у стані повної залежності, він був змушений беззаперечно виконувати нав’язану йому роботу. Наразі потерпілий перебуває в геріатричному пансіонаті, де отримує необхідне лікування та догляд.

Обвинуваченому підприємцеві інкриміновано вербування та переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, поєднані із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства (ч. 2 ст. 149 КК України).

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Теги: суд Львівщина Офіс Генерального прокурора

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