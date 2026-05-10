Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовослужбовець ЗСУ потрапив під суд за співпрацю із ворогом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Військовослужбовець ЗСУ потрапив під суд за співпрацю із ворогом
Військового засудили до 15 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Чоловік пішов у СЗЧ і не міг працевлаштуватися, тому погодився на пропозицію спецслужб РФ

Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав військовослужбовця Збройних сил України винним у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, обвинувачений співпрацював зі співробітником Федеральної служби безпеки РФ. Із кінця травня і до початку вересня 2025 року він передав ворогу штатну структуру військової частини, надсилав скриншоти групового чату пілотів БпЛА, копії документів бойових розпоряджень командира і фото будівель військової частини в місті Кропивницькому, фотознімки карти мінування позицій на лінії бойового зіткнення, надіслав фото власного військового квитка із відміткою про призначення на посаду «Пожежний» у військовій частині.

При затриманні у чоловіка вилучили психотропну речовину PVР, яку він курив, придбавши в  телеграм-боті. Оплачену закладку він підібрав на вулиці у місті Черкаси.

У судовому засіданні обвинувачений скоєне визнав і сказав, що кається. Розповів, що в військовій частині в Черкасах виконував обов’язки діловода, але в березні 2025-го самовільно залишив службу, тому що не знайшов спільної мови з новим командуванням. А в кінці травня йому в телеграмі написали представники спецслужб РФ і запропонували заробити грошей. Підпалювати машини він не погодився і тоді його запитали, яку інформацію може робити. Він запропонував повідомляти про військову частину в Кропивницькому, біля його місця проживання. Чоловік пояснював, що через стрес на військовій службі у нього виникла наркозалежність. Він пішов у СЗЧ і не міг працевлаштуватися, тому погодився на пропозицію спецслужб РФ, щоб заробити гроші на наркотики.

За виконання завдань йому платили на криптогаманець. Як розповів у суді сам обвинувачений, суми переказів він не пам’ятає, але всього він отримав від трьох до п’яти тисяч доларів. США.

У червні-серпні 2025-го військовослужбовець перебував в учбовому центрі у батальйоні для тих, хто повернувся на службу після СЗЧ. Він передав ворогу інформацію про розташування цього учбового центру, а пізніше надіслав фрагмент мапи з лінії бойового зіткнення, тобто передавав відомості з тих місць, де перебував особисто. Як стверджував обвинувачений, пізніше його вже шантажували, що в разі відмови від продовження співпраці про його дії буде повідомлено командуванню ЗСУ.

Чоловік сказав суду, що якби не мав наркотичної залежності, то ніколи не погодився би на співпрацю з ворогом. Просив врахувати, що в нього на утриманні є бабуся, якій 75 років.

Обвинувачений отримав покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на п’ять років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Читайте також:

Теги: Черкаси гроші наркотики стрес ЗСУ державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові рекрутують в'язнів колоній ось уже майже два роки
Як колишні в'язні служать в ЗСУ
5 травня, 18:15
Нардепу Дубінському інкримінують держзрад
Правоохоронці повідомили Дубінському про підозру
5 травня, 15:27
Активність Сонця з 3 по 4 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 травня: якою буде сонячна активність
3 травня, 05:00
На відміну від звичайного інфаркту, де причиною є закупорка великих артерій бляшками, синдром розбитого серця вражає дрібні судини міокарда
Українців через війну вражає рідкісна хвороба
2 травня, 21:15
Найвищий рівень оплати праці традиційно фіксується у столиці – майже 50 тис. грн на місяць
Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату
30 квiтня, 08:40
Гульнара Карімова
Схема на мільйони доларів: у Швейцарії почався суд над «узбецькою принцесою» (фото)
27 квiтня, 17:25
Затримання однієї з підозрюваних
Тисяча «липових» опікунів: у Києві викрито масштабну схему для ухилянтів
24 квiтня, 13:00
Військова частина, на яку навів ворожі ракети засуджений пенсіонер
Пенсіонер із Хмельниччини навів «Шахеди» на військові склади. На суді він заявив, що так розважався
19 квiтня, 19:15
Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа
Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі
15 квiтня, 15:37

Події в Україні

Військовослужбовець ЗСУ потрапив під суд за співпрацю із ворогом
Військовослужбовець ЗСУ потрапив під суд за співпрацю із ворогом
На Дніпропетровщині окупанти атакували авто рятувальників
На Дніпропетровщині окупанти атакували авто рятувальників
Бійка на Львівщині закінчилася стріляниною: що відомо
Бійка на Львівщині закінчилася стріляниною: що відомо
Стрілянина через бузок: у Черкасах чоловік відкрив вогонь по дітях (відео)
Стрілянина через бузок: у Черкасах чоловік відкрив вогонь по дітях (відео)
Атака на Сумщину: дрон влучив у приватне авто, є постраждалий
Атака на Сумщину: дрон влучив у приватне авто, є постраждалий
Обстріли на Сході та Півдні: рятувальники ліквідували масштабні пожежі після атак РФ
Обстріли на Сході та Півдні: рятувальники ліквідували масштабні пожежі після атак РФ

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua