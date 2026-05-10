Військовослужбовець ЗСУ потрапив під суд за співпрацю із ворогом

Чоловік пішов у СЗЧ і не міг працевлаштуватися, тому погодився на пропозицію спецслужб РФ

Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав військовослужбовця Збройних сил України винним у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, обвинувачений співпрацював зі співробітником Федеральної служби безпеки РФ. Із кінця травня і до початку вересня 2025 року він передав ворогу штатну структуру військової частини, надсилав скриншоти групового чату пілотів БпЛА, копії документів бойових розпоряджень командира і фото будівель військової частини в місті Кропивницькому, фотознімки карти мінування позицій на лінії бойового зіткнення, надіслав фото власного військового квитка із відміткою про призначення на посаду «Пожежний» у військовій частині.

При затриманні у чоловіка вилучили психотропну речовину PVР, яку він курив, придбавши в телеграм-боті. Оплачену закладку він підібрав на вулиці у місті Черкаси.

У судовому засіданні обвинувачений скоєне визнав і сказав, що кається. Розповів, що в військовій частині в Черкасах виконував обов’язки діловода, але в березні 2025-го самовільно залишив службу, тому що не знайшов спільної мови з новим командуванням. А в кінці травня йому в телеграмі написали представники спецслужб РФ і запропонували заробити грошей. Підпалювати машини він не погодився і тоді його запитали, яку інформацію може робити. Він запропонував повідомляти про військову частину в Кропивницькому, біля його місця проживання. Чоловік пояснював, що через стрес на військовій службі у нього виникла наркозалежність. Він пішов у СЗЧ і не міг працевлаштуватися, тому погодився на пропозицію спецслужб РФ, щоб заробити гроші на наркотики.

За виконання завдань йому платили на криптогаманець. Як розповів у суді сам обвинувачений, суми переказів він не пам’ятає, але всього він отримав від трьох до п’яти тисяч доларів. США.

У червні-серпні 2025-го військовослужбовець перебував в учбовому центрі у батальйоні для тих, хто повернувся на службу після СЗЧ. Він передав ворогу інформацію про розташування цього учбового центру, а пізніше надіслав фрагмент мапи з лінії бойового зіткнення, тобто передавав відомості з тих місць, де перебував особисто. Як стверджував обвинувачений, пізніше його вже шантажували, що в разі відмови від продовження співпраці про його дії буде повідомлено командуванню ЗСУ.

Чоловік сказав суду, що якби не мав наркотичної залежності, то ніколи не погодився би на співпрацю з ворогом. Просив врахувати, що в нього на утриманні є бабуся, якій 75 років.

Обвинувачений отримав покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

