У Києві затримано дезертира, який реєстрував термінали Starlink для РФ

Ірина Міллер
Завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині
фото: Служба безпеки України

У подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували ще одну спробу ворога отримати доступ до терміналів Starlink на території України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство з’ясувало, що завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині. Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував «швидкі заробітки» у профільних Телеграм-каналах.

Повідомляється, що в одному з чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю. На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Starlink за реквізитами, які йому передав куратор з РФ.

За даними слідства, далі фігурант справи «втемну» використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе. У подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора.

«Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента «на гарячому» у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink», – йдеться у повідомленні.

Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Переписка з російським куратором у телефоні затриманого
фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Кропивницькому спецпризначенці затримали жінку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася зареєструвати термінали Starlink для подальшого використання окупантами. Місцева безробітна співпрацювала з ворогом, щоб забезпечити рашистів доступом до супутникового інтернет-зв’язку. Спочатку фігурантка оформила один Starlink на власне ім'я та планувала передати його реквізити до РФ.

