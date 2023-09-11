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Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту
Чоловік без поважних причин не з’явився в пункт збору призовників, натомість займався худобою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За щире каяття замість трьох років за ґратами чоловіку дали іспитовий строк

Ратнівський районний суд Волинської області розглянув справу, у якій чоловіка обвинувачували в ухиленні від мобілізації. Сам волинянин вину визнав та пояснив, що не прибув за викликом до військкомату, бо в той день пас худобу. Про це йдеться у вироку від 31 серпня.

Обвинувачений є військовозобовʼязаним, безробітним та з неповною середньою освітою. Повістку він отримав в руки 15 червня, але ухилився від мобілізації. Так, 19 червня без поважних причин волинянин не з’явився в пункт збору призовників, йдеться в матеріалах справи.

У суді чоловік свою вину визнав повністю. У показаннях він підтвердив обставини умисного ухилення, пояснивши, що не прийшов до пункту збору, адже в цей день пас корів.  

Тож суд врахував, зокрема, щире каяття обвинуваченого. Чоловіка визнали винним та призначили три роки позбавлення волі. Але звільнили від відбування покарання, давши рік умовно. 

Раніше суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором. Зіньківський районний суд виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації

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Теги: суд Волинська область мобілізація вирок ухилянти

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