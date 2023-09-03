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На Тернопільщині суд суворо покарав ухилянта

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Тернопільщині суд суворо покарав ухилянта
Прокурор просив апеляційний суд скасувати рішення про іспитовий термін та відправити ухилянта до в'язниці на три роки
фото з відкритих джерел

На думку феміди, відмова від мобілізації підриває ЗСУ

Тернопільський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про те, що чоловіка, який відмовився від мобілізації засудили до іспитового терміну. Відповідно до нового вироку ухилянту дали 3 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку, який оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними суду, житель колишнього Бучацького району на Тернопільщині у червні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж чоловік отримав бойову повістку та повинен був прийти до військкомату 24 серпня 2022 року, проте ухилився від служби в армії. Бучацький районний суд засудив його до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

На суді адвокат чоловіка клопотав про зменшення іспитового терміну до 1 року. Він зазначив, що його підзахисний на початку війни добровільно прийшов до військкомату і його відправили по повістці до Житомира, проте там чоловіка визнали непридатним до служби у такому роду військ. Після цього чоловік повторно пройшов ВЛК і отримав ще одну повістку. Проте він заявив, що не прийшов до військкомату, оскільки бачив підготовку військових та побоявся. Адвокат просив суд врахувати те, що чоловік покаявся у вчиненому, він виховує малолітню доньку та добре характеризується за місцем проживання і роботи.

Прокурор теж подав апеляцію ні рішення суду першої інстанції. Він мотивував це тим, що чоловік, ухилившись від служби, підриває обороноздатність України в умовах війни з Росією, що ставить під загрозу існування державності та незалежності України. А також його вчинок «дезорганізує діяльність державних органів, що здійснюють комплектування ЗСУ».

Прокурор просив апеляційний суд скасувати рішення про іспитовий термін та відправити ухилянта до в'язниці на три роки.

Тернопільський апеляційний суд вирішив, що суд першої інстанції не врахував те, що відмова від мобілізації підриває ЗСУ.

«Застосовуючи до обвинуваченого при призначенні покарання ст. 75 КК України та звільняючи його від відбування покарання з випробуванням, суд, всупереч ст.ст. 50, 65 КК України, в повній мірі не врахував тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відмова від захисту Батьківщини, свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого злочину, що може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави та в умовах воєнного стану є неприпустимим», – вказано у вироку.

А тому апеляційний суд скасував вирок Бучацького районного суду Тернопільської області від 6 червня 2023 року у частині про іспитовий термін. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити у касаційній інстанції.

Раніше Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науку вивчає доцільність скасування відстрочки від мобілізації для осіб, які здобувають другу освіту. 

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що за два-три тижні будуть відомі імена ухилянтів, які виїхали за кордон та лікарів, які за хабарі виписували фальшиві довідки.

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Теги: прокурор адвокат чоловік вирок мобілізація кордон Олексій Данілов

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