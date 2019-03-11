Суд розгляне невідповідність Авакова вимогам посади в уряді
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Позивач стверджує, що міністр внутрішніх справ порушує статтю закону щодо вимог до міністрів, серед яких - знання української мови
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо невідповідності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимогам членів Кабінету міністрів.
Про це інформує прес-служба суду.
«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо неподання до Верховної Ради України подання про звільнення очільника МВС», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що суд розглядатиме адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
Прес-служба суду повідомляє, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення.
«Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження», - зазначається у повідомленні.
Окрім того, на порталі Судова влада вказано, що позивач у справі - Олена Халарєга, а розглядатиме справу суддя Наталія Шевченко.
У прес-службі суду інформують, що позивач просить суд визнати протиправними дії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а саме порушення положень ст.7 Закону України «Про Кабінет міністрів України», що стосуються вимог до членів уряду. Водночас, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність прем`єр-міністра щодо нездійснення контролю за діяльністю очільника МВС, неподання до ВРУ подання про звільнення міністра Авакова, а також просить суд зобов’язати главу Кабміну внести до парламенту відповідне подання.