Суд відкрив справу про банкрутство МАУ

Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою

Позов до суду було подано державним «Укрексімбанком»

Сьогодні, 22 листопада, Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ). Про це повідомляє «Економічна правда».

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За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку. Розпорядником майна МАУ призначено арбітражного керуючого Тетяну Носенко. Повідомляється, що рішення має бути опубліковане 23 листопада.

Позов до суду про визнання банкрутом компанії Міжнародні авіалінії України було подано державним «Укрексімбанком» 31 жовтня.

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Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які співвласник авіакомпанії Ігор Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість її акції. Зокрема, авіакомпанія винна щонайменше 800 млн грн за обслуговування літаків аеропорту «Бориспіль» та 1,5 млрд грн за аеронавігаційні послуги – «Украероруху». З обома тривають суди. Загальні фінансові зобов’язання МАУ за підсумками 2022 року сягають 20,5 млрд грн.

Приватні виконавці вже продали на аукціонах державного підприємства СЕТАМ логотип і торгові марки авіакомпанії, а також контрольні частки у двох найцінніших її активах – хендлінговій компанії «Інтеравіа» та ремонтній «МАУтехнік».