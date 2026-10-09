Захоплення літака Flydubai. Арештований пілот зробив зізнання

Громадянин Оману планував спрямувати лайнер на термінал аеропорту Бен-Гуріон

Другий пілот авіакомпанії Flydubai зізнався, що планував захопити пасажирський літак і спрямувати його на термінал аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі. За даними слідства, 29-річний громадянин Оману заздалегідь готував напад, а попередні рейси до Тель-Авіва використовував для вивчення маршруту та аеропорту. Про це заявив генеральний прокурор Об’єднаних Арабських Еміратів Хамад Сейф аль-Шамсі, якого цитує державне агентство WAM, передає «Главком».

За даними прокуратури, інцидент стався 30 вересня під час рейсу FZ1073 із Дубая до Тель-Авіва. Другий пілот напав на командира повітряного судна в кабіні за допомогою аварійної сокири та намагався захопити керування літаком.

Капітан чинив опір і намагався покликати на допомогу. До нього приєдналися інший пілот, член екіпажу та кілька пасажирів. Їм вдалося зупинити нападника та допомогти пораненому командиру. Літак змінив маршрут і благополучно приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

За словами аль-Шамсі, підозрюваний під час допиту надав детальні свідчення про мотиви та підготовку нападу. Він заявив, що діяв самостійно. Водночас слідство продовжує перевіряти, чи мав чоловік спільників або інші зв’язки.

Прокурори встановили, що підозрюваний двічі раніше літав до Тель-Авіва, щоб ознайомитися з маршрутом і аеропортом. На третьому рейсі він почав реалізовувати свій задум.

Слідство також вивчило біографію пілота. За версією прокуратури, ознаки його радикалізації з’явилися ще у 2017 році, коли він навчався в Австралії та цікавився екстремістськими матеріалами. На його погляди, як стверджують слідчі, вплинули теракти 11 вересня 2001 року у США.

Чоловік працював в Oman Air у 2020-2024 роках, згодом – у Royal Air Maroc, а в січні 2026 року приєднався до Flydubai. За даними прокуратури, під час працевлаштування він пройшов передбачені перевірки, які не виявили ознак радикальних поглядів або намірів вчинити теракт.

Варто нагадати, що Єрусалим оцінює інцидент як спробу джихадистського теракту, а ізраїльський міністр оборони наголосив, що трагедії вдалося запобігти виключно завдяки героїзму екіпажу та пасажирів. Усіх пасажирів згодом безпечно доправили до Ізраїлю резервним рейсом, а саудівські та ізраїльські спецслужби розпочали спільне розслідування мотивів злочину.