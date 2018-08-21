Суд заарештував чоловіка, який поранив поліцейського у Львові



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Капітан поліції зазнав ножового поранення грудної клітки

Зловмиснику оголосили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження співробітнику правоохоронних органів

Галицький районний суд Львова заарештував на два місяці без альтернативи внесення застави чоловіка, який 17 серпня поранив ножем у груди 33-річного капітана поліції.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Львівської області.

Зловмиснику оголосили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження співробітнику правоохоронних органів.

Нагадаємо, 17 серпня у Львові під час затримання зловмисників оперуповноважений отримав ножове поранення. В поліції заявили, що зловмисників затримано. Встановлено, що це 20-річні львів'яни.

Капітана поліції було госпіталізовано в хірургічне відділення з ножовим пораненням грудної клітки.