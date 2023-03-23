Суд заборонив організацію козака-колаборанта Панченка

СБУ продовжує «чистку» в середовищі вітчизняних козацьких організацій

Суд заборонив Міжнародну громадську організацію «Козацьке військо Запорозьке низове» (керівник Олександр Панченко), визнавши громадську організацію та її діяльність проросійською. Майно структури повинно перейти до держбюджету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

14 лютого 2022 року Запорізький окружний адмінсуд розглянув позовну заяву Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), щодо заборони громадської організації «Козацьке військо Запорозьке низове», що діяла на території Запорізької області.

На судовому засіданні (№ 280/7000/22) було представлено матеріали СБУ, яка встановила, що вищезазначена громадська організація проводила активну антиукраїнську, інформаційно-пропагандистську та терористичну діяльність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, Панченко з початку 2010 року на постійній основі здійснював планомірну роботу з організації заходів деструктивного характеру, сповідуючи при цьому культ шанування радянських традицій і так званого російського миру.



29 червня 2021 року у м. Мелітополь Запорізької області за ініціативи Панченка було відкрито т.зв. «канцелярію Мелітопольського куреня козацького війська Запорозького низового» (далі – ГО «МК КВЗН», ЄДРПОУ: 25970053), що за задумом останніх мала виконувати функцію т.зв. «народної поліції», члени якої з початком широкомасштабної агресії РФ перейшли на сторону окупаційної влади та надають сприяння командуванню збройних підрозділів зс РФ на ТОТ Запорізької області.

Водночас Панченко встиг «засвітитися» в оприлюднених Генеральною прокуратурою у 2018 році записах в ході судового засідання у справі про державну зраду стосовно колишнього президента України Віктора Януковича, які пізніше отримали назву т.зв. «плівки С.Глаз’єва».