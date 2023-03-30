Суддя, яка блокувала «Главком», отримала підозру

У листопаді 2020 року Ільєва зняла арешт з коштів на рахунку колишнього віце-президента держкомпанії «Хліб Україн» Андрія Миханіва

Судді Печерського райсуду Києва Тетяні Ільєвій повідомили про підозру. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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За версією слідства, у листопаді 2020 року Ільєва зняла арешт з коштів на рахунку колишнього віце-президента держкомпанії «Хліб Україн» Андрія Миханіва. Внаслідок цього з рахунку в той же день зняли понад 110 тис. євро та 9 тис. дол.

Зазначається, що Ільєва при знятті арешту посилаючись на нібито належність коштів не Миханіву, а іншій особі. Однак жодних підтвердження, що ці кошти дійсно належать цій особі не було. До того ж суддя розглянула клопотання за відсутності заявника, його представника та прокурора і ще й вказала в ухвалі завідомо недостовірні відомості.

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Більше того, Ільєва взагалі не мала права вирішувати це питання, так як з грудня 2019 року справа щодо Миханіва слухалася по суті і клопотання про зняття арешту мала розглядати колегія суддів, а не слідча суддя.

Нагадаємо, у березні 2021 року суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва прийняла рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності низки інформаційних видань: зокрема «Главком», «Апостроф» та інші ЗМІ. Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України. Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула.