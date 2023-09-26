Торгував російською зброєю та боєприпасами: затримано священника УПЦ МП

Фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Слідство встановило, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них – прямо на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Підозрюваного затримали «на гарячому» – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси (ПЗРК) «Ігла» з комплектуючими.

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У «доповнення» до ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. грн.

Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

«Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб. Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні вилучено п'ять пострілів та два порохових заряди для гранатометів», – йдеться в повідомленні.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

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кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

три бойові гранати Ф-1;

майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів».