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Торгував російською зброєю та боєприпасами: затримано священника УПЦ МП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Торгував російською зброєю та боєприпасами: затримано священника УПЦ МП
фото: СБУ

Фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них – прямо на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Підозрюваного затримали  «на гарячому» – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси (ПЗРК) «Ігла» з комплектуючими.

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У «доповнення» до ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. грн.

Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

«Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб. Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні вилучено п'ять пострілів та два порохових заряди для гранатометів», – йдеться в повідомленні.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

  • кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;
  • три бойові гранати Ф-1;
  • майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів».

Теги: війна Московська церква в Україні Херсон СБУ окупанти

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