Мати жорстоко вбитих дітей на Закарпатті померла у лікарні

Трагедія сталася 6 січня під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області

За словами місцевих мешканців, вбита жінка була вагітною

У лікарні Закарпатської області померла жінка, яку на Святвечір жорстоко побив її співмешканець.

Жінка з тяжкими травмами була доправлена до Тячівської лікарні. На жаль, врятувати її не вдалося. Постраждала померла ввечері 8 січня, повідомляє «Закарпатський діалог».

Двох дітей – дев’ятирічну дівчинку та дворічного хлопчика, – які стали жертвами нелюда, поховали вчора, 8 січня.

Нагадаємо, трагедія сталася 6 січня під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області.

«Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю 35-річною співмешканкою. Під час суперечки підозрюваний наніс жінці, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а співмешканку підозрюваного доставили до реанімаційного відділення одного з медичних закладів краю», – розповіли у прокуратурі.

Матір дітей потрапила до реанімації. За словами місцевих мешканців, вона була вагітною їхньою спільною дитиною.

30-річного зловмисника затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер».