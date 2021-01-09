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    Кримінал

    Мати жорстоко вбитих дітей на Закарпатті померла у лікарні

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    Трагедія сталася 6 січня&nbsp;під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області - Мати жорстоко вбитих дітей на Закарпатті померла у лікарні
    Трагедія сталася 6 січня під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області

    За словами місцевих мешканців, вбита жінка була вагітною

    У лікарні Закарпатської області померла жінка, яку на Святвечір жорстоко побив її співмешканець.

    Жінка з тяжкими травмами була доправлена до Тячівської лікарні. На жаль, врятувати її не вдалося. Постраждала померла ввечері 8 січня, повідомляє «Закарпатський діалог»

    Двох дітей – дев’ятирічну дівчинку та дворічного хлопчика, – які стали жертвами нелюда, поховали вчора, 8 січня.

    Нагадаємо, трагедія сталася 6 січня під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області.

    «Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю 35-річною співмешканкою. Під час суперечки підозрюваний наніс жінці, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а співмешканку підозрюваного доставили до реанімаційного відділення одного з медичних закладів краю», – розповіли у прокуратурі. 

    Матір дітей потрапила до реанімації. За словами місцевих мешканців, вона була вагітною їхньою спільною дитиною.

    30-річного зловмисника затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення загрожує довічне позбавлення волі.

    Як повідомлялося, суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер».

    Теги: трагедія суд Закарпаття діти вбивство жінка чоловік
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