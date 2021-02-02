Самогубство у Дніпрі: дівчина викинулася з 14 поверху і впала на перехожого

У момент скоєння самогубства з під'їзду виходив чоловік

У Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду.

Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро зараз».

«Дівчина вистрибнула з балкона на 14-му поверсі. У цей момент з під'їзду виходив чоловік. Падаючи, вона його зачепила», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дівчину врятувати не вдалося, а чоловіка госпіталізували. Він живий.

Як повідомлялося, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.