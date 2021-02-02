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    Події в Україні

    Самогубство у Дніпрі: дівчина викинулася з 14 поверху і впала на перехожого

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    <p>Врятувати дівчину не вдалося, а випадкового учасника інциденту госпіталізували</p> - Самогубство у Дніпрі: дівчина викинулася з 14 поверху і впала на перехожого

    Врятувати дівчину не вдалося, а випадкового учасника інциденту госпіталізували

    Фото ілюстративне

    У момент скоєння самогубства з під'їзду виходив чоловік

    У Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро зараз».

    «Дівчина вистрибнула з балкона на 14-му поверсі. У цей момент з під'їзду виходив чоловік. Падаючи, вона його зачепила», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що дівчину врятувати не вдалося, а чоловіка госпіталізували. Він живий.

    Як повідомлялося, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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    Теги: Дніпро самогубство будинок жінка
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