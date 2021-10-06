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    У Франції затримали судно з кокаїном. Серед членів екіпажу є українець

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    Біля берегів Франції затримали суховантаж Trudy, на якому&nbsp;ховали кокаїн - У Франції затримали судно з кокаїном. Серед членів екіпажу є українець
    Біля берегів Франції затримали суховантаж Trudy, на якому ховали кокаїн
    фото з відкритих джерел

    МЗС повідомляє, що український моряк забезпечений адвокатом і перекладачем

    Французька митниця днями перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен, і перенаправила його в порт Дюнкерка, де на борту судна виявили понад тонну кокаїну. Про це повідомляє La Voix du Nord.

    Весь екіпаж затриманий. Еіпаж судна складався з близько 20 осіб, серед яких громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Агентство AFP зазначає, що там були і громадяни України. Капітан – громадянин Румунії.

    Сьогодні МЗС України відреагувало на інформацію. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів «Главкому», що серед членів екіпажу – один громадянин України.

    «Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську та правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин», – розповів дипломат.

    Після триденного утримання під вартою екіпаж направили в Париж.

    Відзначається, що 1127 кілограмів наркотиків були заховані в трюмі судна Trudy, яке слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюється в десятки мільйонів євро.

    Теги: МЗС українці наркотики корабель посольство Франция
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    У Франції затримали судно з кокаїном. Серед членів екіпажу є українець