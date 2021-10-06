У Франції затримали судно з кокаїном. Серед членів екіпажу є українець

МЗС повідомляє, що український моряк забезпечений адвокатом і перекладачем

Французька митниця днями перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен, і перенаправила його в порт Дюнкерка, де на борту судна виявили понад тонну кокаїну. Про це повідомляє La Voix du Nord.

Весь екіпаж затриманий. Еіпаж судна складався з близько 20 осіб, серед яких громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Агентство AFP зазначає, що там були і громадяни України. Капітан – громадянин Румунії.

Сьогодні МЗС України відреагувало на інформацію. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів «Главкому», що серед членів екіпажу – один громадянин України.

«Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську та правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин», – розповів дипломат.

Після триденного утримання під вартою екіпаж направили в Париж.

Відзначається, що 1127 кілограмів наркотиків були заховані в трюмі судна Trudy, яке слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюється в десятки мільйонів євро.