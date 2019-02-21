У Харківській обл. викрили корупційну схему визначення переможців публічних закупівель ліків



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Зловмисники за перемогу у тендерах платили від загальної суми договору від 5 до 25%

Загальна сума «відкатів» за перемогу у тендері становила понад 4 мільйонів гривень

Співробітники Управлінням захисту економіки в Харківській області та прокуратури Харківської області викрили корупційну схему визначення переможців під час проведення публічних закупівель лікарських засобів та медичних препаратів для закладів охорони здоров’я різних областей України. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час моніторингу публічних закупівель правоохоронці виявили, що за результатам проведення тендерів на закупівлю медтоварів переможцями завжди стають одній ті ж самі суб’єкти господарювання. Крім того, вартість, яку вони пропонують значно вища від пропозицій інших учасників та від загальних цін на ринку у даній сфері.

«Під час слідства було встановлено, що група компаній, куди входять декілька пов’язаних між собою підприємств, що займаються оптовою торгівлею лікарськими товарами, стають переможцями публічних закупівель не тільки на території Харківської області, але і в інших регіонах країни. Для одержання перемог на конкурсних торгах із закупівлі для медичних закладів лікарських засобів та препаратів, представники аптек звернулися із пропозицією до посадових осіб комунальних та державних закладів охорони здоров’я. У разі саме їх перемоги у тендерах, останні отримають від 5 до 25% «відкату» від загальної суми договору», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим було встановлено, що підприємствами групи компаній на всій території України реалізують бюджетним установам лікарські засоби та інші медпрепарати за завищеними цінами більш ніж на 40%.

«Під час обшуків було вилучено понад 2,8 мільйони гривень та 30 тисяч доларів, у тому числі підписані конверти з коштами, які призначалися для передачі у якості «відкатів» посадовцям медзакладів. Також було виявлено підтверджуючі документи про перерахування неправомірної вигоди за попередні перемоги у тендерах, «чорнові» записи та інші документи та речі, що мають значення для встановлення усіх обставин вчинення злочину», - зазначають у відомстві.

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). А саме директору підприємства групи компаній та менеджеру, що надавали службовим особам закладів охорони здоров’я неправомірну вигоду.

Як повідомлялося, що правоохоронці викрили екс-начальника одного з департаментів Нацполіції в організації схеми незаконного збагачення, шляхом продажу службової інформації.

Зазначимо, у минулому році поліція припинила діяльність 258 організованих злочинних груп.