Екс-міністр фінансів Данилюк: ДФС – це корупція на корупції



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Фото: Realist.online Данилюк заявив, що намагався оновити кадри у ДФС разом зі зміною процесів

Данилюк: введення в дію механізму прозорого відшкодування ПДВ вартувало мені купу нервів

Державна фіскальна служба залишається корумпованою структурою попри всі зміни процесів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Розповідають, що прийде до ДФС нове керівництво – і все складеться. Не складеться. Це металобрухт, і він не може літати. Це корупція на корупції», - сказав він.

За його словами, під час перебування на посаді міністра він хотів замінити не лише керівництво Державної фіскальної служби, а й людей на нижчих управлінських щаблях. Планувалося це робити за допомогою конкурсів.

«Цей процес (широку заміну управлінців – «Главком») відразу почали гальмувати. Наприклад, парламентський комітет почав писати листи про те, що це знущання над країною і мало не злочин проти державності. Ну якщо вони вважають, що їхні власні інтереси – це і є державність, то дійсно так», - зіронізував Данилюк.

Екс-міністр зазначив, що ініціатива замінити людей на нові кадри з’явилася після започаткування механізму прозорого відшкодування ПДВ.

«Ми вирішили проблему з прозорим відшкодуванням ПДВ і це вартувало мені купу нервів. Прозорий ПДВ запрацював. Але тільки зміни процесів не завжди можуть дати результат. Врешті-решт, якщо маєш корумповану організацію, то через деякий час люди і в нових умовах навчаються заробляти гроші. Тому ми хотіли поміняти в ДФС людей і я робив все для того, щоб це відбулося», - пояснив Данилюк.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запроваджені урядом заходи по боротьбі з контрабандою збільшили надходження до бюджету на 70-80 мільйонів гривень щодня.