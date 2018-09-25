  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Екс-міністр фінансів Данилюк: ДФС – це корупція на корупції

    • Розсилка
    Данилюк заявив, що намагався оновити кадри у ДФС разом зі зміною процесів - Екс-міністр фінансів Данилюк: ДФС – це корупція на корупції
    Фото: Realist.online
    Данилюк заявив, що намагався оновити кадри у ДФС разом зі зміною процесів

    Данилюк: введення в дію механізму прозорого відшкодування ПДВ вартувало мені купу нервів

    Державна фіскальна служба залишається корумпованою структурою попри всі зміни процесів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

    «Розповідають, що прийде до ДФС нове керівництво – і все складеться. Не складеться. Це металобрухт, і він не може літати. Це корупція на корупції», - сказав він.

    За його словами, під час перебування на посаді міністра він хотів замінити не лише керівництво Державної фіскальної служби, а й людей на нижчих управлінських щаблях. Планувалося це робити за допомогою конкурсів.

    «Цей процес (широку заміну управлінців – «Главком») відразу почали гальмувати. Наприклад, парламентський комітет почав писати листи про те, що це знущання над країною і мало не злочин проти державності. Ну якщо вони вважають, що їхні власні інтереси – це і є державність, то дійсно так», - зіронізував Данилюк.

    Екс-міністр зазначив, що ініціатива замінити людей на нові кадри з’явилася після започаткування механізму прозорого відшкодування ПДВ.

    «Ми вирішили проблему з прозорим відшкодуванням ПДВ і це вартувало мені купу нервів. Прозорий ПДВ запрацював. Але тільки зміни процесів не завжди можуть дати результат. Врешті-решт, якщо маєш корумповану організацію, то через деякий час люди і в нових умовах навчаються заробляти гроші. Тому ми хотіли поміняти в ДФС людей і я робив все для того, щоб це відбулося», - пояснив Данилюк.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запроваджені урядом заходи по боротьбі з контрабандою збільшили надходження до бюджету на 70-80 мільйонів гривень щодня.

    Повний текст інтерв'ю читайте тут:

    Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк: Мені соромно за те, як уряд Гройсмана приймав рішення

    Читайте також
    ДФС кадрові зміни Олександр Данилюк корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ