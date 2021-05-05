  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Заняття у школах Харкова відновляться після свят

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заняття у школах Харкова відновляться після свят - Заняття у школах Харкова відновляться після свят
    Заняття у школах Харкова відновляться після свят
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Дитсадки працюватимуть у штатному режимі

    У Харкові заняття в школах поновляться вже після свят, заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Про це повідомляє пресслужба міськради.

    За його словами, з входженням міста в жовту зону карантину ряд обмежень буде знято.

    «У тому числі щодо навчання в шкільних установах. Я обговорював це питання з Департаментом освіти, і ми прийшли до висновку, що найбільш доцільно повернути заняття в школах вже після свят», – сказав він.

    За словами Терехова, дитсадки працюватимуть у штатному режимі.

    «Що стосується інших обмежень, то, отримавши рішення обласної КТЕБ, ми чітко скажемо, які обмеження будуть зняті», – сказав він.

    За рішенням Держкомісії з надзвичайних ситуацій, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області виходять з червоної зони опівночі 6 травня.

    Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні учні 5-11 класів, які проживають в червоній зоні, перейшли переважно на дистанційне навчання.

    Теги: Харків навчання карантин учні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies