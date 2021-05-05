Заняття у школах Харкова відновляться після свят

Дитсадки працюватимуть у штатному режимі

У Харкові заняття в школах поновляться вже після свят, заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Про це повідомляє пресслужба міськради.

За його словами, з входженням міста в жовту зону карантину ряд обмежень буде знято.

«У тому числі щодо навчання в шкільних установах. Я обговорював це питання з Департаментом освіти, і ми прийшли до висновку, що найбільш доцільно повернути заняття в школах вже після свят», – сказав він.

За словами Терехова, дитсадки працюватимуть у штатному режимі.

«Що стосується інших обмежень, то, отримавши рішення обласної КТЕБ, ми чітко скажемо, які обмеження будуть зняті», – сказав він.

За рішенням Держкомісії з надзвичайних ситуацій, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області виходять з червоної зони опівночі 6 травня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні учні 5-11 класів, які проживають в червоній зоні, перейшли переважно на дистанційне навчання.