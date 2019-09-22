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    В Одеській області браконьєри під прикриттям прикордонників напали на співробітників нацпарку

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    В Одеській області браконьєри під прикриттям прикордонників напали на співробітників нацпарку

    Кримінальна подія сталася у нацпарку «Тузловські лимани»

    Люди, які незаконно видобувають кефаль на території НПП «Тузловські лимани», напали на працівників нацпарку.

    Про це повідомляє виконуюча обов'язки директора національного парку Ірина Вихристюк.

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    «Напад скоїли нелегали з фірми «Граніт-2 », які крадуть рибу за допомогою незаконного каналу. Поруч (в момент нападу, - Ред.) знаходилися троє прикордонників відділу «Курортне», які фактично охороняють злочинний бізнес», - заявила вона, підкресливши, що працівники нацпарку знаходилися виключно на ввіреній їм території, не заходили в будівлі «рибалок».

    Цю інформацію підтверджує і еколог Іван Русєв.

    «На очах озброєних до зубів прикордонників били службу держохорони нацпарку, виривали фото- і відеокамери. 40 браконьєрів під прикриттям прикордонників вилучали тонни кефалі з НПП «Тузловські лимани». Команда нацпарку терміново виїжджає в лікарню знімати побої. Слава Богу, всі живі», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Ірини Вихристюк, один планшет і один ліхтар нападникам все-таки вдалося забрати.

    Джерело: Думская

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