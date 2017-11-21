У Харкові перекрили міжнародний канал торгівлі людьми

Злочинці вербували та переправляли за кордон українок, які опинились у скрутному фінансовому становищі

У Харківському міжнародному аеропорту під час прикордонно-митного оформлення рейсу «Харків-Стамбул» було затримано пособника організатора протиправної діяльності, який намагався вивезти за кордон двох громадянок України 1997 та 1989 років народження до Туреччини з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє прес-центр



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Фото: прес-служба МВС Українки, яких злочинці намагались переправити за кордон

Злочинці вербували та переправляли за кордон українок, які опинились у скрутному фінансовому становищі

У Харківському міжнародному аеропорту під час прикордонно-митного оформлення рейсу «Харків-Стамбул» було затримано пособника організатора протиправної діяльності, який намагався вивезти за кордон двох громадянок України 1997 та 1989 років народження до Туреччини з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Злочинці вербували та переправляли наших співвітчизниць, які опинились у скрутному фінансовому становищі, до Туреччини з метою подальшої їх експлуатації у сфері надання послуг інтимного характеру.

Ввечері того ж дня, в ході проведення подальших оперативно-слідчих заходів в м. Харків правоохоронцями виявлено та затримано громадянина України, жителя м. Маріуполь, який організував канал незаконної торгівлі людьми. В результаті обшуку його помешкання, правоохоронці виявили беззаперечні докази, які вказували на його причетність до злочинної діяльності.

Наразі фігурантів справи затримано, тривають оперативно-слідчі заходи.