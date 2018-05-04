У Харкові викрили сутенера з Азербайджану

Азербайджанець влаштовував у Харкові секс-тури для чоловіків з Туреччини

Прокуратура Харківської області направила в Київський райсуд міста обвинувальний акт стосовно 24-річного громадянина Азербайджану, якого підозрюють у сутенерстві та залученні жінок до заняття проституцією. «Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний створив інтернет-сайт, орієнтований на громадян Туреччини, на якому чоловікам



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Азербайджанець влаштовував у Харкові секс-тури для чоловіків з Туреччини

Прокуратура Харківської області направила в Київський райсуд міста обвинувальний акт стосовно 24-річного громадянина Азербайджану, якого підозрюють у сутенерстві та залученні жінок до заняття проституцією.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний створив інтернет-сайт, орієнтований на громадян Туреччини, на якому чоловікам пропонували секс-тури вихідного дня до Харкова», – повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними досудового слідства, підозрюваний зустрічав «клієнтів» у міжнародному аеропорту «Харків» й організовував їм розважальну програму. Він особисто підшукував жінок для надання інтимних послуг, доставляв їх до клієнтів і визначав вартість послуг, які сплачувалися додатково. Зустрічі «клієнтів» із жінками відбувалися в готелях і на знімних квартирах у Харкові.

Підозрюваного затримано на початку року. На вимогу прокуратури суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справу розслідували за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або залучення людини заняття проституцією).