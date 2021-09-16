Поліція назвала ймовірну причину вибуху, який забрав життя туристів у Карпатах

За даними місцевих ЗМІ, всі травмовані внаслідок вибуху – жінки. Одна з них перебуває у важкому стані жінки

Снаряд вибухнув, коли туристи розвели багаття

Вибух снаряда часів Першої світової війни, за попередньою інформацією, став причиною загибелі двох туристів у Рахівському районі Закарпатської області.

«Відомо, що на зазначеній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада. На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, й уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряда часів Першої світової війни», – йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, п'ятеро туристів госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості й контузіями. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

За інформацією місцевих ЗМІ, всі травмовані – жінки. Одна з них перебуває у важкому стані, ще одна має легкі травми, у двох стан середньої тяжкості. Одній жінці ампутували руку. Діти внаслідок вибуху не постраждали.

Як повідомлялося, увечері 15 вересня поблизу села Вороненко в Карпатах, в долині гори Під-Берди під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, чотирьох осіб травмовано. У четвер постраждалих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.

Нагадаємо, на днях у Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото).