У Хмельницькому 21-річний хлопець продавав у Мережі дитячу порнографію

У Хмельницькому поліцейські затримали 21-річного молодика, який через мережу Інтернет збував дитячу порнографію

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

У Хмельницькому правоохоронці викрили 21-річного чоловіка, який у Мережі продавав дитячу порнографію.

Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.

За даними поліції, чоловік через захищені месенджери продавав відео порнографічного характеру, в яких фігурували діти.

За місцем проживання молодика було проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.

Поліція відкрила провадження за частинами 3, 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.