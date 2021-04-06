У Хмельницькому 21-річний хлопець продавав у Мережі дитячу порнографію
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі
Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.
За даними поліції, чоловік через захищені месенджери продавав відео порнографічного характеру, в яких фігурували діти.
За місцем проживання молодика було проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.
Поліція відкрила провадження за частинами 3, 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.