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    У Хмельницькому 21-річний хлопець продавав у Мережі дитячу порнографію

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    У Хмельницькому поліцейські затримали 21-річного молодика, який через мережу Інтернет збував дитячу порнографію - У Хмельницькому 21-річний хлопець продавав у Мережі дитячу порнографію
    У Хмельницькому поліцейські затримали 21-річного молодика, який через мережу Інтернет збував дитячу порнографію

    Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

    У Хмельницькому правоохоронці викрили 21-річного чоловіка, який у Мережі продавав дитячу порнографію.

    Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.

    За даними поліції, чоловік через захищені месенджери продавав відео порнографічного характеру, в яких фігурували діти.

    За місцем проживання молодика було проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.

    Поліція відкрила провадження за частинами 3, 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

    Слідчі дії тривають.

    Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

    Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

    Теги: обшук діти поліція
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