Під Часовим Яром зник безвісти журналіст Олександр Петраковський

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник видання «Українські новини» – командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Про це йдеться у повідомленні редакції «Українських новин».

«В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом», - повідомили його побратими.

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

«Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024, безвісті зник за особливих обставин під час виконання військових обов'язків», - йдеться у сповіщенні командування військової частини рідним воїна.

Олександр Петраковський працював в «Українських Новинах» з 2014 року. фото «Українські новини»

Олександр Петраковський працював в «Українських Новинах» з 2014 року. Після звільнення міста Ірпінь був нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Ірпінь», пізніше - орденом «За мужність» ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

В Ірпені у Олександра лишилася дружина, двоє дітей і хворий батько.

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Нагадаємо, у середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

Від 2015 року Ірина Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Батальйон займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.