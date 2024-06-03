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Під Часовим Яром зник безвісти журналіст Олександр Петраковський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Під Часовим Яром зник безвісти журналіст Олександр Петраковський
Командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський
фото «Українські новини»

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник видання «Українські новини» – командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Про це йдеться у повідомленні редакції «Українських новин».

«В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом», - повідомили його побратими.

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

«Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024, безвісті зник за особливих обставин під час виконання військових обов'язків», - йдеться у сповіщенні командування військової частини рідним воїна.

Олександр Петраковський працював в «Українських Новинах» з 2014 року.
Олександр Петраковський працював в «Українських Новинах» з 2014 року.
фото «Українські новини»

Олександр Петраковський працював в «Українських Новинах» з 2014 року. Після звільнення міста Ірпінь був нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Ірпінь», пізніше - орденом «За мужність» ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

В Ірпені у Олександра лишилася дружина, двоє дітей і хворий батько.

Підтримати родину журналіста і воїна – 4149609009043060.

Нагадаємо, у середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

Від 2015 року Ірина Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Батальйон займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Теги: смерть Ірпінь журналіст батько Часів Яр

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