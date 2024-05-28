Поляк жбурнув петарду в кортеж Дуди і вигадав абсурдне пояснення

RMF24: п'яний поляк кинув петарду в кортеж Дуди, щоб «налякати птахів»

У Польщі місцевий житель кинув петарду у бік кортежу президента Анджея Дуди. Про це повідомили в ефірі радіостанції RMF24 із посиланням на представника служби охорони глави держави полковника Богуслава Петровського. Попередньо чоловік був п'яний.

Наголошується, що інцидент стався у селі Кшевата на заході країни. Поліція затримала 39-річного чоловіка та доставила до місцевого витверезника. Свій вчинок зловмисник пояснив бажанням налякати птахів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах: 15 травня його кілька разів вистрілили. У фахівці лікарні імені Рузвельта у місті Банська-Бистриця повідомили, що глава уряду сьогодні, 27 травня проходитиме контрольне медичне обстеження. Наголошується, що стан політика відповідає прогнозам лікарів.

Відомо, що у прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду. Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.