На лаві підсудних опиниться підрядник, який нажився на ремонті укриттів у Бучі

За словами прокуратури, підрядник отримав на свої рахунки понад пів мільйона гривень бюджетних коштів

Прокуратура вживає заходи щодо відшкодування завданих територіальній громаді збитків шляхом подання відповідного позову в інтересах держави

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно директора товариства. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів та службовому підробленні. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що упродовж 2022 року з товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договори з поточного ремонту чотирьох споруд цивільного захисту в багатоквартирних житлових будинках міста.

«Однак, передбачені проєктно-кошторисною документацією ремонтні роботи підрядник виконав неякісно, не в повному обсязі, а також суттєво завищив їх вартість та кількість використаних матеріалів у звітних документах», - повідомляє прокуратура.

Такий вигляд мають стіни укриття після ремонту фото поліція Київської області

Внаслідок цього товариство отримало на свої рахунки понад пів мільйона гривень бюджетних коштів, якими директор розпорядився на власний розсуд.

«Стосовно інженера технагляду комунального підприємства, який належним чином не перевірив ремонтні роботи та погодив документацію з недостовірними відомостями, обвинувальний акт розглядається в суді. Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що прокуратура вживає заходи щодо відшкодування завданих територіальній громаді збитків шляхом подання відповідного позову в інтересах держави.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9362-1, яким пропонує встановити відповідальність за неналежне утримання та експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Свої голоси «за» віддали 265 депутатів. Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу. Крім того, законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність утримувачам і відповідальним за укриття, якщо ті порушать вимоги утримання та експлуатації, що спричинить загибель людей. Те саме стосується й інших тяжких наслідків недбальства.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на будівництво укриттів у школах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що першочергово укриття будуть облаштовувати у регіонах, наближених до зони бойових дій. Найбільше грошей виділять Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областям – по 500 млн грн. По 200 млн грн на будівництво укриттів отримають Миколаївська та Херсонська області. І по 150 млн грн буде виділено Одеській, Сумській та Чернігівській областям.

До слова, білгородська влада пропонує місцевим жителям ховатися від обстрілів у лісі. Там місцева влада облаштовує новий тип укриттів – заглиблення з накатом із колод. Про те, де саме з'являться подібні споруди, російська влада не повідомляє.