Обсмалював кабана до Великодня: лікарі врятували чоловіка, який отримав 40% опіків тіла

Зараз пан Ігор почувається вже значно ліпше. Чоловік сподівається, що вже невдовзі зможе нарешті взяти на руки свого півторарічного сина

Лікарі–комбустіологи львівської лікарні святого Луки врятували 52–річного мешканця Вінничини, який отримав опіки 40% тіла під час обсмалював кабана напередодні Великодня. Через обширне ураження дихальних шляхів чоловік не міг самостійно дихати і його підключили до апарата штучної вентиляції легень. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Повідомляється, що Ігор Коваль із села Берізки–Бершадські, що у Вінницькій області, перед весняними святами щороку за родинною традицією заколював кабана, так було і цього року. Усередині квітня пан Ігор заколов кабана, а потому взявся його смалити. за допомогою газового балону. Раптом хомут зі шлангом відірвалися і за мить весь одяг на чоловікові спалахнув, неначе факел.

Каретою швидкої чоловіка доправили до Вінницького опікового центру, а вже звідти – через два дні – пацієнта, який перебував у важкому стані, перевезли до Львова – у Центр термічної травми та пластичної хірургії, що знаходиться у Лікарні Святого Луки.

Чоловік потрапив до лікарні з опіками майже половини поверхні тіла. Вогонь уразив обличчя, руки, живіт, спину, стегна та сідниці. Через опіки обличчя, шиї та дихальних шляхів у пацієнта з’явилися набряки і він більше не міг дихати самостійно, тож пана Ігоря підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Постраджалому від опіків чоловікові провели обширне оперативне втручання, яке тривало кілька годин фото Перше медичне об'єднання Львова, Facebook

«Через 3 дні ми провели йому обширне оперативне втручання, яке тривало кілька годин. Ми висікли некротичні тканини на місці глибоких опіків та одномоментно закрили ці рани власною шкірою пацієнта, яку взяли з гомілок, а також частково з неушкоджених ділянок стегон та плечей. Через свою складність такі операції можуть виконувати лише у таких центрах як наш, тобто третинного рівня надання допомоги при опіках», – зазначає Іван Рик, завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії Лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова

Після цієї операції набряки на шиї та обличчі пацієнта зійшли і він знову міг дихати. Також в результаті втручання прижилося 80% пересадженої шкіри. За місяць після госпіталізації пану Ігорю виконали повторну пересадку шкіри. До слова, для закриття поверхневих опіків лікарі використовували також і ксеношкіру, тобто – свинячу.

4 фото На весь екран





Зараз пан Ігор почувається вже значно ліпше. Пересаджена шкіра приживається, а рани поступово гояться фото Перше медичне об'єднання Львова, Facebook

Зараз пан Ігор почувається вже значно ліпше. Пересаджена шкіра приживається, а рани поступово гояться.

Чоловік сподівається, що вже невдовзі зможе нарешті взяти на руки свого півторарічного сина.

Раніше повідомлялося, що 62-річний Річард Слейман був першим пацієнтом, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Чоловік помер майже через два місяці після трансплантації. Про це повідомляє Associated Press. Массачусетська лікарня зазначила, що глибоко засмучена смертю реципієнта та заявила, що не має жодних ознак того, що він помер у результаті трансплантації.

До слова, у Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя.