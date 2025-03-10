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Португалія опинилась на порозі дострокових виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Португалія опинилась на порозі дострокових виборів
Дебати та голосування щодо вотуму довіри мають відбутися у Португалії 
фото із відкритих джерел

11 березня парламент висловиться за чи проти підтримки чинного уряду. Відповідь «ні» означатиме розпуск кабінету та дострокові вибори 

Португалія знову занурилася в політичну кризу: уряд опинився на межі розпуску. Такого результату призвела новина про ймовірний конфлікт інтересів, пов'язаний із родинним бізнесом прем'єр-міністра Луїша Монтенегру.  Про це пише «Главком» з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що той надавав юридичні послуги компанії зі свого рідного міста, зокрема, допоміг їй продовжити ліцензії на казино та готелі під час переговорів із держорганами, за що компанія платила сімейній фірмі Монтенегру. Але голова кабінету стверджує, що все це відбувалося кілька років тому, коли він не обіймав державних постів, і тому конфлікту інтересів немає.

«Такого у Португалії ще не було. Вотум довіри, очевидно, буде відхилений, але це не пов'язане з недовірою уряду або його діям. Йдеться про те, чи чесний прем'єр-міністр, який цей уряд очолює», – каже юрист Жоржі Баселар Гувейя.

Аналітики спочатку не вважали новину серйозною, але опозиція вхопилася за неї. Уряд пережив уже два вотуми недовіри, а тепер чекає ще й вотум довіри кабінету міністрів, і він цілком може закінчитися для Луїша Монтенегру поразкою.

«Дебати та голосування щодо вотуму довіри мають відбутися у вівторок, 11 березня, через рік та один день після виборів 2024 року. Депутати висловляться, чи довіряють вони нинішній виконавчій владі чи ні. Якщо більшість висловиться за відмову, це означатиме розпуск уряду», – йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, Гренландія у цей самий проводитиме вибори. Жителі Гренландії готуються до місцевих виборів, до яких несподівано виявилася прикута увага світової спільноти. Причина – неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що острів, що належить Данії, повинен стати частиною Сполучених Штатів.

 

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Теги: опозиція послуги політика Португалія конфлікт дебати вибори міністр

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