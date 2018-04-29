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    Кримінал

    У Кременчуці жорстоко побили активіста: невідомі увірвалися просто у дім

    До побиття потерпілого причетні троє чоловіків
    У Кременчуці був здійснений напад на активіста місцевого осередку «Руху нових сил» Олега Філіпаса. Про це повідомив у Facebook активіст Володимир Гавриш. «[У неділю] був здійснений озброєний напад на активіста Рух Нових Сил в Кременчуці Олег Філіпас. Олег вважає, що це помста за його публікації відносно місцевих бариг і схем за
    • Вчора, 19:13
    • Розсилка

    До побиття потерпілого причетні троє чоловіків

    У Кременчуці був здійснений напад на активіста місцевого осередку «Руху нових сил» Олега Філіпаса. Про це повідомив у Facebook активіст Володимир Гавриш.

    «[У неділю] був здійснений озброєний напад на активіста Рух Нових Сил в Кременчуці Олег Філіпас. Олег вважає, що це помста за його публікації відносно місцевих бариг і схем за якими вони розкрадають місцеві бюджети», - написав він.

    Сам Філіпас у своєму Facebook оприлюднив фотографії наслідків побиття.

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    У Кременчуці жорстоко побили активіста: невідомі увірвалися просто у дім
    У Кременчуці жорстоко побили активіста: невідомі увірвалися просто у дім

    Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області, Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області розслідує факт спричинення тілесних ушкоджень містянину.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122) та порушення недоторканості житла (ст. 162).

    За свідченнями 52-річного потерпілого до його побиття причетні троє чоловіків. Незнайомці увірвалися до приватного будинку, в якому перебував кременчужанин, та, завдавши численних ударів, зникли у невідомому напрямку.

    Чоловіка ушпиталено. Поліція реалізує комплекс оперативно-слідчих дій.

    Нагадаємо, водій маршрутки побив вінничанина через зауваження.

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