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Загубив скальпель. У Британії лікар оперував пацієнта ножем, яким до цього різав фрукти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Загубив скальпель. У Британії лікар оперував пацієнта ножем, яким до цього різав фрукти
Це сталося на тлі розслідування 105 випадків ймовірної медичної недбалості в Університетських лікарнях Сессекського Фонду
фото: BBC / Mark Norman

Пацієнт вижив, але в лікарні ставлять під сумнів поведінку хірурга

Хірург Сассексського королівського госпіталю в Брайтоні (Велика Британія) використав швейцарський армійський ніж, аби розрізати грудну клітку пацієнта, оскільки не зміг знайти стерильного скальпеля. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що раніше під час обіду цим інструментом лікар різав фрукти.

У медзакладі заявили, що операція не була настільки екстреною, щоб вдаватись до таких «екстремальних» кроків.

У випадку, про який розповідає видання, пацієнт вижив. Але колеги хірурга у внутрішніх звітах медичного закладу зазначили, що його дії були «сумнівними», а заяви про нібито відсутність скальпеля – «дуже дивними».

«Мене це дивує та жахає. По-перше, канцелярський ніж нестерильний. По-друге, це не робочий інструмент. І по-третє, весь комплект (мабуть) там був», – зазначив професор Грем Постон, колишній хірург-консультант.

Це сталося на тлі розслідування щонайменше 105 випадків ймовірної медичної недбалості в Університетських лікарнях Сессекського Фонду Національної служби охорони здоров’я Англії.

Як повідомляє ВВС, там за два місяці один хірург провів три операції з низьким ризиком, після чого всі троє пацієнтів невдовзі померли. Лікарня розпочала серію внутрішніх розслідувань цих смертей і дійшла висновку, що пацієнти зазнали «поганого догляду».

До слова, у Британії померла 33-річна мати п'яти дітей. Сталось після того, як вона зробила популярну косметичну процедуру – рідку підтяжку сідниць. Подібні процедури коштують у Британії 2,5 тис. фунтів стерлінгів (понад 137 тис. грн), їх тривалість 1 година. За інформацією журналістів, втручання проводив некваліфікований лікар без медичної освіти.

Як стало відомо, 62-річний Річард Слейман був першим пацієнтом, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Чоловік помер майже через два місяці після трансплантації. 

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Теги: лікар Велика Британія лікарня розслідування чоловік фрукти

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