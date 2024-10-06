У Полтаві начальник ТЦК посперечався з блогером

Правоохоронці зареєстрували відео, яке опублікував блогер, і проводять перевірку інциденту

У Полтаві група людей погрожувала пістолетом блогеру Ніколасу Кармі (справжнє ім’я – Микола Бучак). Вони також цікавилися його ставленням до служби у війську. Про це розповів сам блогер.

За його словами, він почув, як група молодиків почала кричати «Зараз ми хайпонемо», коли він проводив інтерв’ю в місті. Згодом вони підійшли до нього й запитали про його ставлення до Збройних сил України.

Карма каже, що промовчав, щоб не «дати їм контенту», адже почув «все, що вони про мене думають і говорили до [того]». Але блогера і його оператора продовжили знімати на камеру, тож зрештою він відповів їм на запитання.

«Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії або для армії, все. Їм цього було мало», – розповідає він.

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Сам Карма каже, що хотів поговорити з чоловіком, який ставив йому запитання, на свою камеру, щоб «були докази». Коли він підійшов до нього, інший чоловік підійшов до блогера ззаду і приставив йому до шиї пістолет. Те саме він зробив і щодо одного зі свідків ситуації.

На відео блогера справді видно чоловіка з пістолетом у руках, який підходив упритул до нього.

Згодом у своїх Instagram-історіях Карма опублікував відео тих, хто підходив до нього. Чоловік за кадром, який знімає блогера і його оператора, каже, що він «чинний офіцер Збройних сил України».

У коментарях люди стверджують, що цим чоловіком нібито є військком одного з районних ТЦК у Полтаві Олександр Логвиненко. Однак підтверджень цього немає, хоч чоловік на кадрах справді схожий на Логвиненка.

Як розповіли «Суспільному» в Полтавському ТЦК, на відео Ніколаса Карми – справді начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. У місті він «проводив час разом з родиною», а потім побачив блогера, який «підходив до жінок та ставив їм різні провокативні питання».

Він підійшов до блогера, поставив йому запитання про службу у війську і відійшов, кажуть у ТЦК. Там запевняють, що жодного конфлікту з боку начальника військкомату не було. А пістолет, про який говорив Карма, належав не Логвиненку, а іншому чоловіку. Він нібито був не бойовим і не становив загрози.

У поліції ж розповіли, що блогер не звертався до них, але вони зареєстрували відео, яке той опублікував, і проводять перевірку інциденту.

Нагадаємо, увечері 18 травня в центрі Львова група молодиків розпилила перцевий балончик в обличчя блогеру Ніколасу Кармі (справжнє ім’я – Микола Бучак). У цей момент нападники викрикували гомофобні фрази. Блогер написав заяву до поліції.

Раніше український відеоблогер Олексій Шкробинець, більш відомий широкому загалу як автор YouTube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон, повідомив про вступ до лав Збройних сил України.