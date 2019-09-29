У Кривому Розі порушник на авто переїхав ногу поліцейському



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Тікаючи від правоохоронців, зловмисник не впорався з керуванням і врізався в дерево

Вранці, 27 вересня, на території Саксаганського району м. Кривий Ріг екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. В салоні авто було виявлено зброю, а саме пістолет та пневматичну рушницю. На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух та переїхав ногу поліцейському, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді перелому гомілки.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Тікаючи від правоохоронців, зловмисник не впорався з керуванням, врізався в дерево та був затриманий. Раніше судимому порушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Ніжині водій мопеда виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в поліцейське авто Toyota Prius.