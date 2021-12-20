Мер шкодує, що зараз немає покаарання на 15 діб – «булo б кoму містo пpибpaти»

Під час святкової ярмарки біля міської ради у Кропивницькому з вертепу вкрали фігури ягня та корову. Про це повідомив на нараді міський голова Андрій Райкович, пише «Точка доступу».

«В пepший дeнь яpмapку пoцупили ягня тa кopoву. Вoнo ж нa шaшлик нe підходить! Прошу посилити кoнтpoль. Звepтaюся дo кepiвництвa поліції, я пpoшу – вистaвтe дoдaткoві чepгoві гpупи дe пoтpібнo. Пoгaнo, щo відмінили пoкapaння – 15 діб. Булo б кoму містo пpибpaти», – заявив Райкович.

Це не перший випадок пошкодження вертепу на площі біля міськради. Керівниця міського управління культури та туризму Анна Назарець розповіла, що фігури звідти крали й два роки тому.

Цьогоріч на гірлянди для ялинок біля будівлі міської ради та на оновлення вертепу витратили 40 тисяч. Зазначимо також. що кропивницька ялинка цього року найнижча та найдешевша в Україні.

Ялинка у Кропивницькому на площі Героїв Майдану

У Кропивницькому ярмарку до Дня Святого Миколая відкрили 17 грудня. За iнформацiєю мiськради, ще масштабніший святковий ярмарок триватиме 29−30 грудня на площі Героїв Майдану біля ялинки. Органiзатори намагаються максимально залучити кропивницьких пiдприємцiв, майстринь та майстрів і просто активУ них кропивничан до участі в ярмарку.

Напередодні у Маріуполі вітер звалив новорічну ялинку.