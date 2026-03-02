Головна Країна Події в Україні
У Маріуполі мешканці втрачають право на житло через обман окупантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Маріуполі мешканці втрачають право на житло через обман окупантів
Люди стоять у черзі за водою після окупації Маріуполя у 2022 році
фото: AP

Маріупольцям, які подавали документи на отримання житла у 2022-2023 роках, окупанти повідомляють, що їхні заяви нібито не зареєстровані або «втрачені»

Заяви окупаційної прокуратури Маріуполя про масштабне відновлення житлового фонду виявилися черговою маніпуляцією. Ще у лютому 2025 року загарбники офіційно звітували, що роботи у 170 багатоквартирних будинках або повністю завершені, або перебувають на фінальному етапі. Проте через рік з’ясувалося, що реальний стан об’єктів кардинально відрізняється від гучних обіцянок. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Більшість будинків, які за паперами вважаються відновленими, досі не введені в експлуатацію. Значна частина житлового фонду залишається в стані незавершеного ремонту, що робить будівлі непридатними для нормального проживання. Публічні звіти окупаційної адміністрації існують лише у медіапросторі, тоді як фактичне відновлення міста зупинилося.

Водночас мешканці Маріуполя, які намагаються отримати житло на заміну зруйнованому, стикаються з бюрократичним свавіллям. Люди, що подавали відповідні документи ще у 2022-2023 роках, масово отримують відмови. Окупаційні органи стверджують, що заяви громадян «втрачені» або взагалі не були зареєстровані в системі.

Така ситуація свідчить про системну політику позбавлення маріупольців права на житло. Поки адміністрація створює ілюзію успішної відбудови, реальні звернення містян зникають, а «відремонтовані» лише на папері будинки роками стоять пусткою.

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. 

