Житло на окупованих землях стрімко дорожчає: ціни зросли вдвічі

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Попри зростання цін, продати житло на окупованих землях вкрай складно, а його реальна цінність залишається під великим питанням
Штучний попит від військових РФ і чиновників роздуває ціни на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України зафіксоване різке зростання цін на нерухомість – особливо у Криму та на півдні Запорізької області. У деяких містах вартість квадратного метра вже перевищує довоєнний рівень удвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка»

Попит без розвитку

Подорожчання житла на окупованих землях не пов'язане з реальним економічним розвитком регіонів. Активісти руху «Жовта Стрічка» пояснюють його комбінацією штучних факторів: обмеженою пропозицією, попитом з боку російських військових і чиновників, а також непрозорістю самого ринку.

Ситуація є особливо характерною для Криму та окупованого півдня Запорізької області, де ціни на житло на окупованих територіях у деяких населених пунктах уже вдвічі перевищують довоєнні показники. 

Продати – не означає заробити

Попри формальне зростання цінників, ліквідність такого житла залишається вкрай низькою.

«Попри це, продати житло складно, а реальна цінність таких активів залишається під питанням», – зазначили у «Жовтій Стрічці».

Фактично власники нерухомості на окупованих територіях опинилися в пастці: ринкова ціна зростає на папері, але реально конвертувати її у гроші практично неможливо. Непрозорі схеми розподілу, відсутність правових гарантій і присутність великої кількості російських силовиків роблять будь-які угоди з нерухомістю ризикованими.

Маріуполь: черги, корупція і «безхазяйні» квартири

Особливо гостро житлова проблема стоїть в окупованому Маріуполі. За даними Маріупольської міської ради, «безхазяйними» вже визнано понад 8 тисяч осель – більшість із них на підставі сфабрикованих судових рішень можуть бути передані у власність окупаційної адміністрації міста. Водночас понад 6 тисяч родин перебувають у так званій квартирній черзі.

Попри офіційні обіцянки надати компенсаційне житло тим, хто його втратив через бойові дії, містяни зіштовхуються із системними зловживаннями:

  • непрозорі черги та маніпуляції зі списками;
  • необхідність повторно доводити право власності на своє ж майно;
  • юридичні адреси змінені окупантами, що унеможливлює оформлення документів.

«Люди стикаються з непрозорими чергами, маніпуляціями зі списками та необхідністю повторно доводити право власності на власне житло», – повідомили у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що маріупольці втрачають право на житло через обман окупантів: тим, хто подавав документи на отримання квартири ще у 2022–2023 роках, окупаційна адміністрація тепер повідомляє, що заяви нібито «не зареєстровані» або «втрачені».

До слова, у листопаді 2024 року «Главком» писав, що окупанти виставили на продаж квартири в маріупольських новобудовах за майже 10 млн рублів – ціна, недоступна для більшості місцевих жителів. 

