Слідчий київської Нацполіції «втратив» вилучені 1,2 млн грн і відразу звільнився



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В 2018 році співробітник поліції, проводячи досудове розслідування у кримінально виробництві, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн

Екс-поліцейському повідомили про підозру у службовій недбалості

Колишньому слідчому Голосіївського управління Нацполіції Києва повідомили про підозру у службовій недбалості за фактом «втрати» їм вилучених 1,2 млн грн. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, в 2018 році співробітник поліції, проводячи досудове розслідування у кримінально виробництві, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн. В порушення вимог законодавства, слідчий не забезпечив їх належне зберігання, що призвело до їх втрати», – розповіли в Генпрокуратурі.

Повідомляється, що після цього інциденту правоохоронець звільнився. Зараз прокуратура вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловіка звинуватили у службовій недбалості з тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція за цю статтю передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ часів Януковича Володимиру Заману ще раз повідомили про підозру у державній зраді. Володимир Замана у період з 2012 по 2014 роки підривав суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України.

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