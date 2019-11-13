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    Кримінал

    У полі на Тернопільщині знайшли мумію (фото)

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    Комбайнер, що працював на полі між Збаражем та селом Стриївка, виявив кістки людини - У полі на Тернопільщині знайшли мумію (фото)
    Комбайнер, що працював на полі між Збаражем та селом Стриївка, виявив кістки людини

    Слідство намагається встановити особу загиблого та причину смерті

    На Тернопільщині комбайнер виявив у кукурудзяному полі муміфіковане тіло чоловіка, період смерті якого настав приблизно два місяці тому. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

    «Муміфіковане тіло невідомої людини посеред поля виявили на Збаражчині. Дванадцятого листопада о 14:08 на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера одного із сільськогосподарських товариств району», - йдеться в повідомленні.

    Комбайнер, що працював на полі між Збаражем та селом Стриївка, виявив кістки людини.

    «Тіло оглянув судовий експерт. За попередніми даними, муміфіковане тіло належить чоловікові. Період смерті приблизно два місяці. Фахівці стверджують, що вологий клімат та ґрунт пришвидшили розкладання тканини», - йдеться в повідомленні.

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    Працівники поліції намагаються встановити особу загиблого та причину смерті.

    «Тіло та кістки в поганому стані і встановити особу важко. Єдина надія на результати ДНК-експертизи», - йдеться в повідомленні.

    Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

     

    вбивство Тернопільщина поліція
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